13 декабря 2022, 14:38
Импровизированные горки в Петрозаводске собираются засыпать песком
Склоны в парках Ямка и железнодорожников обработают песком
Стихийные горки в Петрозаводске собираются засыпать после сообщения министра здравоохранения Карелии о сломавших позвоночник детях.
Склоны будут посыпать песком в парке Железнодорожников и в парке Ямка. Такие меры безопасности сегодня озвучил сити-менеджер Владимир Любарский.
«Ледянки и ватрушки способны развить серьезную скорость и при этом совершенно неуправляемы. Стихийные горки, накатанные юными экстремалами, только увеличивают печальную статистику»,
- написал Владимир Любарский.
Он попросил родителей объяснить детям опасность таких катаний и присматривать за детьми. // фото unsplash.com