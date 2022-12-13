13 декабря 2022, 14:38
Соцсети

Импровизированные горки в Петрозаводске собираются засыпать песком

Склоны в парках Ямка и железнодорожников обработают песком

Стихийные горки в Петрозаводске собираются засыпать после сообщения министра здравоохранения Карелии о сломавших позвоночник детях.

Склоны будут посыпать песком в парке Железнодорожников и в парке Ямка. Такие меры безопасности сегодня озвучил сити-менеджер Владимир Любарский.

«Ледянки и ватрушки способны развить серьезную скорость и при этом совершенно неуправляемы. Стихийные горки, накатанные юными экстремалами, только увеличивают печальную статистику»,

- написал Владимир Любарский.

Он попросил родителей объяснить детям опасность таких катаний и присматривать за детьми. // фото unsplash.com

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новости петрозаводска
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владимир любарский
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парк железнодорожников