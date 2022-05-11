Именитого игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск

Объявлен в розыск известный знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на базу МВД.

Отмечается, что Аскеров разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.

В апреле Следственный комитет возбудил в отношении 50-летнего журналиста уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения дела стала запись на странице Аскерова в одной из социальных сетей, в которой, по версии следствия, содержалась заведомо ложная информация, порочащая честь маршала Жукова. Фото: turkmenportal.com