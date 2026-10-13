«Идет коза рогатая»: Петропресс проводит конкурс рисунков

Приз за самую креативную козу – билеты на представление световых кукол (0+)

Фото: Петропресс

Издательский дом «Петропресс» проводит творческий конкурс рисунков «Идёт коза рогатая…», посвящённый символу 2027 года. Участвовать могут и дети, и взрослые — возрастных ограничений нет. Главный приз — два билета на представление световых кукол театра Николая Зыкова, которое состоится 4 ноября.

Авторов просят нарисовать героиню с характером: она может быть смешной и забавной, трогательной и нежной, прикольной и дерзкой, серьёзной и мудрой, мечтательной и волшебной.

Техника — любая: карандаш, гуашь, акварель, пастель или цифровой рисунок. Главное условие — работа должна быть авторской и созданной специально для конкурса. Жюри будет оценивать старание, креативность и оригинальность идеи. Приветствуется короткий слоган к работе.

Лучшие работы могут лечь в основу сувенирной продукции.

Главный приз — два билета на представление световых кукол театра Николая Зыкова, которое состоится 4 ноября в Петрозаводске.

Конкурс проходит с 1 по 31 октября 2026 года. Работы принимаются в личные сообщения группы ИД «Петропресс». Объявление победителей и награждение — 2 ноября. 0+

Подробности по телефону: 53-00-44. Адрес редакции: Петрозаводск, ул. Лыжная, 6.

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