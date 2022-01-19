Хулиган устроил пожар в торговом центре в Карелии

Вчера вечером в 19 часов 17 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сортавала поступило сообщение о пожаре в торговом центре на улице Промышленной. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия помимо городских пожарных выехали специалисты из поселков Хелюля и Харлу. Через три минуты первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Однако помощь профессионалов не потребовалась. С огнем до прибытия пожарных подручными средствами справились очевидцы происшествия.

В результате этого огненного инцидента был поврежден диспенсер для антисептика на входе в здание. По предварительным данным специалистов, возгорание произошло из-за умышленного поджога, который совершил неизвестный злоумышленник.

Хулигана помимо пожарных ищут и сотрудники правоохранительных органов.