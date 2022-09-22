22 сентября 2022, 19:50
Хорошие результаты показала сборная Карелии по фитнес-аэробике
Юные спортсменки выступили в Анапе на Всероссийских соревнованиях
С 9 по 12 сентября в Анапе состоялись Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и соревнования «Море надежд».
Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска показали хорошие результаты, рассказали в минспорта Карелии:
Девушки заняли призовые места, среди которых по разным направлениям были два 3-х места, одно 2-е место. А также команда «Спринт» и дуэт Катерины Поповой и Ксении Судариковой стали победителями. Фото: vk.com/minsportkarelia.