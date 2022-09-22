Хорошие результаты показала сборная Карелии по фитнес-аэробике

С 9 по 12 сентября в Анапе состоялись Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и соревнования «Море надежд».

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска показали хорошие результаты, рассказали в минспорта Карелии:

Девушки заняли призовые места, среди которых по разным направлениям были два 3-х места, одно 2-е место. А также команда «Спринт» и дуэт Катерины Поповой и Ксении Судариковой стали победителями. Фото: vk.com/minsportkarelia.