В выходные дни на «Кургане» состоятся соревнования лыжников

24-25 сентября в Петрозаводске на базе республиканского спорткомплекса «Курган» состоятся региональные соревнования лыжников. В состязаниях могут участвовать взрослые и дети от 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе минспорта, в субботней программе участникам предстоит кросс по пересеченной местности, во второй день спортсмены выйдут на старт лыжероллерной гонки свободным стилем. Начало мероприятий в 10.00.

Желающие еще могут успеть подать заявки, перейдя по ссылке. Фото: vk.com/minsportkarelia.