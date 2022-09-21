21 сентября 2022, 18:42
В выходные дни на «Кургане» состоятся соревнования лыжников
В состязаниях могут участвовать и взрослые, и дети
24-25 сентября в Петрозаводске на базе республиканского спорткомплекса «Курган» состоятся региональные соревнования лыжников. В состязаниях могут участвовать взрослые и дети от 12 лет.
Как сообщили в пресс-службе минспорта, в субботней программе участникам предстоит кросс по пересеченной местности, во второй день спортсмены выйдут на старт лыжероллерной гонки свободным стилем. Начало мероприятий в 10.00.
Желающие еще могут успеть подать заявки, перейдя по ссылке. Фото: vk.com/minsportkarelia.