Карельские гребцы тренируются на обновленном оборудовании

Чащу бассейна и оборудование для тренировок, на которых занимаются гребцы – воспитанники Сортавальской спортивной школы олимпийского резерва, обновили на средства республиканского бюджета.

Как сообщили в пресс-службе минспорта Карелии, гребной бассейн был построен еще в советские годы, поэтому устаревшее оборудование требовало замены.

«В этом году на выделенные средства нам удалось полностью обновить оборудование в бассейне. Смонтировали новую ванну с посадочными местами для восьми гребцов, установили современную систему для гребли»,

- сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. Скриншот и видео: vk.com/minsportkarelia.