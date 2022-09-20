Бразильские футболисты желают получить российское гражданство

Бразильские футболисты команды «Зенит» Малком и Клаудиньо высказали желание получить российское гражданство. Об этом сообщает портал Спорт РИА Новости.

«Они действительно захотели получить российское гражданство. Это их личная инициатива. Попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта»,

- сообщили в пресс-службе ФК.

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» в августе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к «Зениту» в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка России. Оба футболиста выступали за олимпийскую команду своей страны, в составе которой завоевали золото на Играх в Токио. Фото: vk.com/porebriksity.