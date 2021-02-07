Хищение запчастей с иномарки попало на камеры наблюдения

Участковый уполномоченный полиции Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливает личности и местонахождение подозреваемых.

В начале января в микрорайоне Ключевая на улице Корабелов неустановленными молодыми людьми совершено хищение запчастей с люксового автомобиля немецкой марки. (Смотрим видео.)

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