Женщина в «Солярисе» вылетела в кювет на Суоярвском шоссе

Вчера в Пряжинском районе на 74 километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» 32-летняя водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу движения. Машина опрокинулась.

В результате ДТП травмирована 14-летняя пассажирка автомобиля, ей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии.

Также накануне сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района остановили на одной из улиц Чалны легковой автомобиль. За рулём находилась девушка с явными признаками опьянения. Она была отстранена от управления транспортным средством. Проведенное на месте освидетельствование на состояние опьянение подтвердило состояние алкогольного опьянения, с результатами которого 36-летняя девушка не согласилась. От прохождения медицинского освидетельствования в спецучреждении она отказалась.

В отношении нарушительницы составлен административный материал. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

А 5 февраля в г. Сортавала на ул.Кайманова д.55 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель, управляющий автомашиной ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин на месте был освидетельствован прибором «Алкотестер», который показал 0.57 мг/л содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе. В результате мужчину оформили по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ, ему грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 000 рублей. // Фото: ГИБДД Карелии.