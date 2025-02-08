Гулять по льду Онежского озера опасно

Выходить на лед Онежского озера в Петрозаводске нельзя. О запрете напомнили в администрации города.

Ограничения действуют на участке между улицей Еремеева и проспектом Ленина, сообщили в мэрии. Постановление вышло 31 января.

«Прогулки по неокрепшей поверхности водоема могут привести к непоправимым последствиям»,

- подчеркивают в мэрии.

Ранее спасатели измерили толщину льда. в центре Петрозаводской губы лед двухслойный. Его толщина 10 см. Поверх льда стоит вода и еще семисантиметровый слой снега. За Ивановскими островами с восточной стороны лед достиг в толщину десяти сантиметров, но есть торосы. // фото «Петрозаводск говорит»