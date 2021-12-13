Губернатор полюбил жаловаться в прокуратуру на журналистов?

Текст: Георгий Чентемиров

Карельские журналисты оказываются под пристальным вниманием прокуратуры из-за жалоб главы региона Артура Парфенчикова. Губернатор за последнее время как минимум трижды обращался в надзорные органы. Об одном таком заявлении мы уже писали: Парфенчиков был недоволен несколькими фразами в расследовании издания “Совершенно секретно” о похоронном бизнесе. Но, оказывается, губернатор жаловался на журналистов и раньше, и по одной из таких жалоб полиция даже составила административный протокол.

Под прицелом оказался паблик “Отражение. Карелия”, где было размещено эмоциональное высказывание бывшего карельского омбудсмена Александра Шарапова. Шарапов нелицеприятно описал прошедшие 19 сентября выборы, которые он назвал “криминальным марафоном” и “имитацией, сопряженной с массовой фальсификацией”.

Как рассказал Шарапов, вскоре после этого его пригласили в прокуратуру.

"Меня опросили, я на некоторые вопросы дал исчерпывающие ответы. Спросили, мои это были слова или нет, буду ли я их опровергать или опротестовывать. Я объяснил, что я — это я, что я не прятался и рассказал только то, что было".

По словам Шарапова, для него все — пока что! — на этом и закончилось. Но редактор паблика “Отражение. Карелия” Татьяна Смирнова получила административный протокол, по которому она может быть оштрафована на крупную сумму.

Документ есть в распоряжении редакции. В нем говорится, что Смирнова разместила “заведомо недостоверную общественно значимую информацию”. По мнению правоохранительных органов, сведения, опубликованные в паблике, противоречат официальным данным о результатах выборов, порочат работу избирательных комиссий и дискредитируют избирательную систему Карелии.

В действиях Татьяны Смирновой усмотрели злоупотреблением свободой СМИ. За такое правонарушение грозит штраф до ста тысяч рублей. Впрочем, назначить наказание может суд, а суда не было, и никаких повесток редактор паблика еще не получала.

Смирнова, конечно, не считает, что нарушила закон.

"Это был крик души. И никого конкретно в публикации не обвиняли",

— говорит редактор “Отражение. Карелия”.

Разозлился Артур Парфенчиков и на издание “Губернияi Daily”. Как сообщили журналисты, он попросил прокуратуру проверить две публикации — об уходе Антонины Жеребцовой с поста руководителя совхоза “Ильинский”, а также о покидающем Карелию владельце молочной фермы “Искра”.

О жалобе также узнали в октябре. Как рассказал главный редактор издания Иван Гусев, из прокуратуры Петрозаводска позвонили и сообщили, что поступило подписанное Парфенчиковым обращение. Оно было посвящено тому, что издание якобы распространяет сведения, порочащие органы власти.

— Экономические публикации основаны на документах. Никаких порочащих сведений не было, там было высказано три мнения о ситуации. Например, мы говорили, что вызывает вопросы явный протекционизм интересов питерских бизнесменов. Но нигде не утверждалось, что имеет место коррупция. Мы не суд, но рассказывать это мы имеем право.

К проверке Иван Гусев отнесся спокойно.

— Я не особо придал этому значения. Жалобы случаются, это рутинная часть нашей работы. Органы проверяют, мы даем ответ… Но проверка была серьезная. Я несколько раз давал объяснения. Со мной общались не только по формулировкам, но мы много беседовали по фактуре и, насколько я понял, с директором племхозяйства тоже беседовали. Я предоставил несколько документов, которые, впрочем, они и сами могли найти.

Единственное, что удивило Ивана Гусева, — авторство жалобы в надзорный орган

"В такой ситуации необязательно подключать прокуратуру. Есть правительство что-то не устраивает, всегда есть право на ответ. Им можно и даже стоит воспользоваться. И есть суд. Но надо понимать, что много лет назад я пережил суд по клевете, который случился по заявлению председателя Верховного суда в прокуратуру. Я был признан невиновным. И когда я увидел эту жалобу, я подумал: неужели опять начинается?.."

Иван Гусев полагает, что глава Карелии действует через прокуратуру, потому что это — легкий путь.

— К суду надо готовиться, свою позицию отстаивать, юристов привлекать. Это серьезная вещь, на самом-то деле. Мы ее не боимся. Может, вторая сторона считала свою позицию не настолько убедительной, поэтому и идет обращение в органы — чтобы те поискали фактуру.

На момент написания материала ни главный редактор “Губернiи”, ни директор не были уведомлены о результатах проверки. Что касается жалобы в “Совершенно секретно”, медаюрист Елена Пальцева подчеркнула, что прокуратура фактически потребовала от редакции подготовить опровержение. Между тем, согласно закону, требовать опровержения должно само “пострадавшее” лицо. Глава Карелии в редакцию не обращался, а прокуратура этого делать не может, поскольку не является законным представителем гражданина Парфенчикова.

Впрочем, учитывая как интенсивно глава Карелии нагружает надзорное ведомство работой, с последним утверждением можно бы и поспорить.