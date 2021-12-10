Максим Воробьев: "Орланы" поедут в Костомукшу

По предложению Главы Карелии Артура Парфенчикова в бюджете республики на 2022 год, который 9 декабря был принят в окончательном чтении, предусмотрено 45 млн рублей на организацию пригородного железнодорожного сообщения на севере республики.



Рельсовые автобусы «Орлан» планируется запустить по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро.



По словам члена парламентского Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, депутата по Северно-Карельскому избирательному округу Максима Воробьева, вопрос железнодорожных перевозок для жителей Костомукши и соседних районов очень актуален.

Поэтому сегодняшнее решение направить средства на организацию движения «Орланов» - одно из важнейших для нашей территории. Сейчас пассажирские поезда до Костомукши курсируют только несколько раз в неделю. Запуск рельсовых автобусов даст жителям дополнительные возможности для планирования поездок и построения маршрутов в разных направлениях. Безусловно, старт пригородного железнодорожного сообщения станет весомым вкладом в развитие территории, повышение ее привлекательности для туристов и инвестиций. Это результат совместных усилий жителей, администрации и депутатов Костомукшского городского округа, парламента и правительства Карелии,

- сказал Максим Воробьев.



По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, ОАО «РЖД» проведет работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, в том числе посадочных платформ и станционных помещений.