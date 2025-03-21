21 марта 2025, 14:30
Грузовикам не место на Лесном проспекте, решили в мэрии
В апреле на Перевалке изменится организация движения для большегрузов
фото: freepik.com
Одну сторону Лесного проспекта освободят от грузовиков. С апреля там начнет действовать запрет на стоянку. В мэрии города считают, что меры улучшат пропускную способность.
С 16 апреля стоянку и остановку грузовых автомобилей запретят на Лесном проспекте от площади Верхнее Чапаевское кольцо до Бородинской улицы.
Также с апреля на Кукковке запретят парковку в районе улицы Братьев Озеровых.