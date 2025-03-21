Грузовикам не место на Лесном проспекте, решили в мэрии

Одну сторону Лесного проспекта освободят от грузовиков. С апреля там начнет действовать запрет на стоянку. В мэрии города считают, что меры улучшат пропускную способность.

С 16 апреля стоянку и остановку грузовых автомобилей запретят на Лесном проспекте от площади Верхнее Чапаевское кольцо до Бородинской улицы.

Также с апреля на Кукковке запретят парковку в районе улицы Братьев Озеровых.