Грузовик с туристами перевернулся на Алтае, один человек погиб

Пятеро человек пострадали и один погиб в аварии на территории Республики Алтай. Опрокинулся перевозивший туристов грузовик, сообщили 25 июля в Telegram-канале СУ СКР по региону.

Водитель не справился с управлением, это произошло в Чемальском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В машине было 15 человек.

- Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки,

- сказано в сообщении ведомства.

На месте ЧП сейчас продолжаются спасательные мероприятия, туда также выехали следователи. // фото: wirestock/ freepik.com