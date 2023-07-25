25 июля 2023, 09:25
Грузовик с туристами перевернулся на Алтае, один человек погиб
Смертельное ДТП случилось в Республике Алтай
Пятеро человек пострадали и один погиб в аварии на территории Республики Алтай. Опрокинулся перевозивший туристов грузовик, сообщили 25 июля в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Водитель не справился с управлением, это произошло в Чемальском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В машине было 15 человек.
- Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки,
- сказано в сообщении ведомства.
На месте ЧП сейчас продолжаются спасательные мероприятия, туда также выехали следователи. // фото: wirestock/ freepik.com