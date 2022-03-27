Грузовик на «Коле» в ДТП искорежил легковушку и убил двоих

Утром 27 марта ДТП в Олонецком районе унесло жизни двоих. Тела спасателям пришлось доставать из смятой иномарки, сообщили в Отряде противопожарной службы Олонецкого района Карелии.

Авария случилась около девяти часов утра в воскресенье на 315-м километре трассы «Кола». Столкнулись многотонная фура и легковой автомобиль Hyundai.

Грузовик в итоге слетел в кювет, а иномарку искорежило, находившиеся в ней люди погибли. Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства смертельного ДТП. // Фото: источник