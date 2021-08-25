Группы для детей-аллергиков в детсадах Петрозаводска не закроют

Перед началом учебного года в Петрозаводске набирают детей в так называемые оздоровительные группы. Они организованы в детских садах №№ 114,110 и 90 для страдающих аллергией малышей, сообщили в мэрии.

Зачисляют в такие группы на основании специального регламента. Родители должны предоставить заключения аллерголога либо дерматолога, а также подать заявление.

В детских садах для больных воспитанников создают условия, в которых исключено получение ребенком аллергенов.

В администрации Петрозаводска сообщили, что не рассматривают вопрос о закрытии существующих групп оздоровительной направленности для детей с аллергическими заболеваниями не рассматривают.

Кроме того, на основании заключения врача и заявления родителей необходимые условия создают и на базе обычных групп общеразвивающей направленности. Для ребенка-аллергика, в частности, формируется индивидуальное меню, исключающее опасные ингредиенты.

Напомним, на днях родителям страдающих аллергией малышей в одном из детских садов предложили перевести их в обычную группу. Они были возмущены. // Фото: congerdesign/Pixabay