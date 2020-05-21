Групповое ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии

Серьезная авария произошла в минувшую среду, 20 мая, на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 17:44 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение трех автомобилей) по адресу: Пряжинский район, 364 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сводке ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.