Группа компаний «РКС-Петрозаводск» подвела итоги работы за 2022 год

Вчера в Администрации Петрозаводского городского округа группа компаний «РКС-Петрозаводск» представила отчет о работе, проделанной в прошлом году. На слушаниях присутствовали представители Администрации города, Министерства строительства РК, Законодательного Собрания Республики, Петрозаводского городского Совета, Управления труда и занятости населения и Государственного комитета РК по ценам и тарифам.

Прошлый год стал необычным. Мы заключили концессионное соглашение с Администрацией города Петрозаводска и АО «ПКС-Водоканал» на 30 лет с объемом инвестиций более 5 млрд рублей. В прошлом году инвестиции «ПКС-Водоканал» составили 347 млн рублей, 140 из них – концессионные обязательства. Это большая ответственность,

– сказал Александр Сафронов.

Что касается теплоснабжения, инвестиции в этой отрасли составили 202 млн рублей. Текущий ремонт тепловых сетей выполнен на 27 млн. руб. Сумма капитального ремонта сетей и оборудования насосных станций составила 29 млн. руб.

Работники водоканала заменили 2036 м поврежденных участков канализационных сетей, переложили 555 м участков поврежденных водопроводных сетей, провели промывку 36,45 км канализации, отремонтировали 161 водопроводный и канализационный колодец. В рамках отчета отметили, что средний возраст сетей на данный момент – 55 лет, а их изношенность составляет 75,6%. Средний возраст тепловых сетей – 40-45 лет, а изношены они на 82%.

ВРИО Главы Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова отметила: Александр Владимирович на докладе затронул тему бесхозных сетей, и эта проблема действительно имеет место быть. Конечно, мы благодарны, что есть компания, надежный партнер, готовый помочь в подобных ситуациях, взять сети на учет, решить технические проблемы. Также сейчас мы вместе решаем вопрос с запахом на Ключевой. Видим, что снижается количество обращений. Ситуацию нужно мониторить, надеюсь мы дальше продолжим работу. Задачи есть и будем их решать.

«РКС-Петрозаводск» – социально ориентированная компания. В 2022-м году с целью ранней профориентации на работу предприятий было принято 44 школьника. Девяносто три студента в прошлом году проходили здесь производственную и преддипломную практику, и 11 студентов Петрозаводского техникума городского хозяйства были приняты на работу.

Председатель Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Петрозаводского городского Совета Андрей Ушаков обратился к главному управляющему директору «РКС-Петрозаводск» с вопросом о том, планирует ли компания продолжать работу над проектами по программам комплексного развития территорий. Подобная сейчас реализуется в Октябрьском районе.

На что Александр Сафронов ответил, что такой масштабной работы в нашем городе, реализованной всего за два года, еще не было. Этот проект не должен стать последним.

Компания и дальше будет внедрять актуальные и современные технологии, ускорять цифровую трансформацию. В планах – получение комплексного экологического разрешения, а также расширение социального пакета для сотрудников.

Развитие компании, модернизация, реконструкция сетей и коммунальных объектов необходимы для удобства петрозаводчан. Вместе с ростом города нельзя забывать и про инфраструктуру тепло- и водоснабжения. «РКС-Петрозаводск» продолжат делать жизнь горожан комфортнее.