05 мая 2024, 14:03
Грудная девочка в Махачкале проглотила иглу и умерла через неделю
Родители в не заметили, как их 9-месячная дочка проглотила иголку, и потеряли ее
Девятимесячная девочка проглотила иголку и погибла на операционном столе. Трагедия произошла в столице Дагестана Махачкале, пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Родители не заметили, что дочка проглотила иглу. Она жила с инородным телом в брюшной полости неделю. Потом ей внезапно стало очень плохо, ребенка в срочном порядке доставили в больницу.
Там врачи выявили иглу в ее теле и начали экстренную операцию. Но малышка скончалась на столе у хирургов. // фото: freepik.com