Грудная девочка в Махачкале проглотила иглу и умерла через неделю

Девятимесячная девочка проглотила иголку и погибла на операционном столе. Трагедия произошла в столице Дагестана Махачкале, пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Родители не заметили, что дочка проглотила иглу. Она жила с инородным телом в брюшной полости неделю. Потом ей внезапно стало очень плохо, ребенка в срочном порядке доставили в больницу.

Там врачи выявили иглу в ее теле и начали экстренную операцию. Но малышка скончалась на столе у хирургов. // фото: freepik.com