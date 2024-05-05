Ребенок запускал воздушного змея и погиб

Ребенок в Ставропольском крае погиб во время игры. Он запускал воздушного змея, тот запутался в проводах. О трагедии сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев в Telegram-канале.

Мэр рассказал, что змей застрял в проводах ЛЭП. Он крепился к металлическому тросу, поэтому ребенка ударило током.

Спасти пострадавшего врачи не смогли. Зайцев попросил родителей поговорить со своими детьми о безопасности. // фото: freepik.com