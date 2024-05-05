Мужчина умер во время концерта в Петрозаводске

Мужчина скончался вечером в субботу, 4 мая, на рок-концерте в Петрозаводске. Трагедия произошла в клубе «Феникс», рассказали в паблике «Петрозаводск Live» ВКогнтакте.

Одному из зрителей стало плохо, вызвали бригаду скорой помощи. Однако когда медики приехали, мужчина уже был мертв. Есть сведения, что он был нетрезв, но это не подтверждено.

В воскресенье. 5 мая, информацию о ЧП подтвердили «МК» в минздраве Карелии. Причину смерти не назвали. Был ли погибший пьян, нужно установить. // фото: unsplash.com