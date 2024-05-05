Легковушка вылетела с проезжей части в Петрозаводске и снесла забор

Водитель за рулем KIA вечером 4 мая врезался в забор частного жилого дома. Об аварии рассказали в паблике «ДТП в Петрозаводске и Карелии» и опубликовали фото.

Очевидец рассказал, что по улице Щербакова двигалась со скоростью примерно 60 километров в час дама на черном Renault. Она стала поворачивать на Вытегорское шоссе и даже не притормозила, хотя здесь стоит знак «Уступи дорогу».

В итоге Renault ударил проезжавший по шоссе KIA в левый бок, после чего тот улетел в забор и снес его. Это было около пяти часов вечера. // фото: «ДТП в Петрозаводске и Карелии»/ВКонтакте