Гроза и ливень с сильным ветром надвигаются на Петрозаводск

В ближайшее время в Карелии ожидается ухудшение погоды. О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении предупредили в ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на синоптиков.

Грозы, ливни и сильный ветер в течение 1-3 часов придут в республику. Такая погода сохранится до конца суток 27 июня, считают в Карельском ЦГМС.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск. При этом ранее синоптики предупреждали горожан, что им предстоит тяжелый день из-за жары и отсутствия ветра. // фото: www.freepik.com