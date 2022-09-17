Готовая квартира от застройщика: неочевидные преимущества

Один из основных плюсов покупки не новой квартиры – возможность не тратиться на ремонт ни финансами, ни временем. Однако нередко приобретение новой готовой квартиры от застройщика все же оказывается более выгодным.

Специалисты агентства Nova Realty рассказали о неочевидных плюсах выбора в пользу покупки жилья от застройщика.

Во-первых, это, конечно, ипотека с господдержкой. На вторичное жилье программа не действует. Во-вторых, это, как ни странно, экономия времени, денег и сил,

- отметила руководитель агентства Анна Ануфриева.

Если речь идет о квартире в не новом доме, то на демонтаж старой мебели, сантехники, подготовку к новой отделке может уйти несколько месяцев. Зачастую приходится разбираться со старой проводкой, газовым оборудованием, прочими коммуникациями внутри квартиры.

Иногда новые собственники обнаруживают очень неприятные сюрпризы, расходы на ликвидацию которых не предполагались в момент сделки,

- объяснила Анна.

В квартирах от застройщика даже без отделки не придется тратить время и средства на подготовку к ремонту. Отделочников не ждут неприятные сюрпризы в виде неожиданно неровных стен и полов.

Возьмем для примера дома от Nova. В квартирах выполнена разводка электрики и отопления, стены выровнены, а реальные размеры и пропорции жилья соответствуют указанным на планах квартир. Поэтому собственники заказывают мебель заранее, ориентируясь на план квартиры. И не переживают, что она не подойдет потом к размерам реального помещения,

- отметила эксперт.

Еще один немаловажный фактор – отсутствие платежей за капитальный ремонт на пять лет после введения дома в эксплуатацию. А также – пятилетний гарантийный срок на дом.

Безусловно значим и тот факт, что современные дома построены в полном соответствии со всеми новыми нормативами. Никакого беспорядка с сетями, тихие лифты, грамотная разводка отопления без лишних труб в комнатах, нередко – собственные котельные, которые гарантируют сниженные платежи и горячую воду круглый год.

Неочевидное на первый взгляд преимущество – полная юридическая чистота. При покупке новой квартиры от застройщика можно быть спокойным: не появится не известных ранее собственников, обременений.

И, конечно же, классные планировки, современный экстерьер дома и инфраструктура. Детская площадка во дворе, кладовые, парковочные места. И все свежее и новое. Новые дома, как правило, оснащены системами видеонаблюдения, службой консьержа, что повышает безопасность и качество жизни,

- подчеркнула Анна Ануфриева.

Зачастую, выбирая квартиру, приходится делать выбор в пользу не нового жилья из-за невозможности ждать несколько лет, пока будет построен новый дом.

Если дело только в этом, то в жилом комплексе «Карельский» в Петрозаводске еще есть свободные квартиры. Один из домов сдается уже в этом году, другой – в середине следующего. Это значит, что можно не ограничивать себя, выбирать то, что нравится и уже начинать планировать переезд,

- уточнила руководитель Nova Realty.

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