Госкомитет по ценам и тарифам ждет вопросов от жителей Карелии

6 апреля республиканский Госкомитет по ценам и тарифам проведет тематическую горячую линию. С 17:00 до 18:00 специалисты будут отвечать на вопросы.

В течение часа все желающие смогут получить консультацию руководителей и специалистов ведомства.

Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов, можно задать по телефону: (814 2) 77-79-49. // фото unsplash.com