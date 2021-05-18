Госкомитет Карелии по жилищному надзору проверил дороги в республике

Специалисты государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели плановый (рейдовый) осмотр автодорог 86 ОП РЗ 86К-251 «Подъезд к деревне Хямекоски» и 86 ОП РЗ 86К-327 «Хелюля-Леппяселькя», входящих в состав дорог регионального или межмуниципального значения на территории Питкярантского и Сортавальского муниципальных районов, сообщает паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору».

В ходе проведения проверки применялся программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото- и видеофиксацией. По результатам осмотра выявлены нарушения требований к надлежащему содержанию автомобильных дорог в весенне-летний период.

В ходе рейда на подъездной дороге к деревне Хямекоски установлено наличие посторонних предметов (камни), нарушение профиля дороги, просадки, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц. Аналогичные нарушения выявлены на автодороге «Хелюля-Леппяселькя».

По результатам проверочных мероприятий Госкомитетом в адрес компании ООО «Автодороги-Питкяранта», обеспечивающей содержание автодорог общественного пользования регионального или межмуниципального значения в Питкярантском и Сортавальском муниципальных районах, направлено предписание с требованием в установленные сроки провести мероприятия по устранению выявленных нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их содержании.

Исполнение предписания находится на контроле надзорного ведомства. // Фото: vk.com