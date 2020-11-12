Госдума продлила россиянам молодость

Законопроектом о молодежной политике предлагается на федеральном уровне определить понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика" и т. п., сообщает Интерфакс.



По данным комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, расширение возрастной группы до 35 лет и унификация понятия на федеральном уровне увеличит количество россиян, которым доступны меры социальной поддержки для молодежи и молодых семей, на 12 млн человек, сообщил глава комитета Борис Пайкин.

В настоящее время к этой группе населения относят граждан от 14 до 30 лет.

Разработчики считают, что увеличение возраста до 35 лет расширит возможности для молодых людей использовать меры государственной поддержки, "например, на получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов".

Проведенный в июле этого года опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что предел возраста для молодежи, по мнению 24% россиян, в РФ следует повысить с 30 до 35 лет.

По данным исследования, в большей мере передвинуть вперед предельную возрастную планку для молодежи заинтересованы респонденты 25-34 лет (29%). Согласно опросу, женщины в большей мере, чем мужчины приняли бы перенос предела молодежного возраста на пять лет – 26% и 23% респондентов соответственно.

По данным Superjob.ru, сохранение нынешней возрастной планки для молодежи устраивает 24% респондентов, каждый пятый (20%) уверен, что молодость заканчивается в 25 лет.

Фото с сайта culture.ru