Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей республики о наледях

В настоящее время водителю необходимо выбирать безопасную скорость, ниже действующих ограничений, соблюдать дистанцию и боковой интервал, придерживаться плавного стиля вождения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии»

Дорога может оставаться скользкой, даже если она обработана противогололедными средствами. Водителям перед выполнением маневров следует убедиться в безопасности, избегая резкого разгона и торможения.

В случае непредвиденной ситуации на дороге предупредите других участников движения светом фар, аварийной сигнализацией или звуковым сигналом. Возле остановок общественного транспорта, перед светофорами и пешеходными переходами от частых торможений образуются наледи, заранее снижайте скорость.

Пешеходам не следует держать руки в карманах, при падении велика вероятность получения тяжелых травм. Перед выходом на проезжую часть необходимо быть предельно осторожными, учитывать, что автомобилю может не хватить тормозного пути, в случае неожиданного появления пешехода. И используйте #световозвращатели, они сделают вас заметными для водителя в темное время суток.

Изображение из группы «Госавтоинспекция Карелии»