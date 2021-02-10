Автобусный маршрут №4 упразднят в Петрозаводске

Варианты изменений в движении общественного транспорта обсудили в администрации Петрозаводска. Перевозчики предложили упразднить маршрут №4, связывающий Древлянку и Соломенное, поскольку автобус №14 справляется с пассажиропотоком на этой линии. Как сообщили в мэрии, предложение транспортной компании было одобрено.

Также было предложено вернуть прежний маршрут автобусов №12. С 1 декабря эти маршрутки следовали от Древлянки-7 на Кукковку (до улицы Энтузиастов). Но маршрут оказался невостребованным среди горожан. В администрации заверили, что с 15 февраля автобус №12 будет ходить с Древлянки на Кемскую и обратно.

Перевозчик также предложил продлить путь следования автобусов №27 до улицы Чапаева. Идею решили сперва обсудить с жителями столицы Карелии. (фото rbauto.ru)