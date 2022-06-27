Горожане убедились в надежности мобильного интернета Tele2

В день города Петрозаводска у здания ЗАГСА на территории Онежской набережной Tele2 обустроила цифровую площадку, гости которой могли отдохнуть на удобных пуфах, выпить кофе, поиграть в аэрохоккей и сделать оригинальное фото в формате 360 градусов. Необычной цифровой визиткой посетители затем делились в социальных сетях с помощью высокоскоростного мобильного интернета Tele2. На территории оператора специалисты также консультировали горожан по вопросам мобильной связи, помогали подобрать подходящие тарифы и услуги. Кроме того, компания подарила памятные призы участникам конкурсной программы у Дома культуры.

Маргарита Сазанова, руководитель службы по развитию массового рынка петрозаводского филиала Tele2:

Мы любим наш город и развиваемся вместе с ним. Связь и мобильный интернет такая же неотъемлемая часть городской инфраструктуры, как линии электропередач или водопровод. Петрозаводчане звонят близким и общаются в сети каждый день. А наши специалисты планомерно развивают сеть, обеспечивая высокий уровень качества связи.

В 2021 году Tele2 инвестировала в инфраструктуру связи Карелии более 150 миллионов рублей. Компания увеличила число базовых станций с поддержкой технологии 4G на 20%. Особое внимание технические специалисты уделяли тем территориям, где ранее зафиксировали высокий рост трафика в летний сезон: в районах загородных домов, а также в популярных у туристов локациях. Сеть строилась опережающими темпами и с запасом прочности.