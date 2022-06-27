«Открытие»: 59% россиян готовы развивать собственный бизнес

Главным препятствием на пути частного предпринимательства наши соотечественники считают слишком большое количество проверок и контролирующих органов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

По результатам исследования, только 9% россиян занимались и занимаются частным предпринимательством. Еще 19% респондентов признались, что у них раньше был свой бизнес, но сейчас его нет. Почти три четверти опрошенных (72%) никогда не занимались бизнесом.

59% россиян заявили о готовности развивать собственное дело. При этом 19% из них уже предпринимают шаги по открытию своего бизнеса, 36% готовы попробовать стать предпринимателями в случае потери работы и доходов, а 4% уже имеют бизнес и готовы начать новое дело. 37% не готовы открыть бизнес в России ни при каких условиях, в том числе 40% жителей Москвы и Московской области. Еще у 5% есть свой бизнес и они не готовы завести новый.

Из тех, кто планируют завести свой бизнес, 27% намерены заниматься торговлей, 17% - работать в сфере услуг, 10% - в строительстве и ремонте, 7% - в IT-услугах, 5% готовы попробовать свои сели в гостиничном, ресторанном или клубном бизнесе, столько же - в логистике, 4% - в сфере образования.

70% из тех, кто в принципе готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками открытия своего дела. 13% намерены сделать это, как только закончится спецоперация, 11% - в течение полугода, 5% - в ближайшее время.

Среди главных препятствий для предпринимательства в России (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли слишком большое количество проверок и контролирующих органов (57%), трудности доступа к инфраструктуре и коммуникациям (35%) и трудности получения кредитов на развитие бизнеса (33%). Негативное отношение к бизнесу в обществе считают препятствием 17% опрошенных, а коррупцию и высокие налоги лишь 3%.

Две трети респондентов (67%) не поменяли своего отношения к идее заняться частным бизнесом за последние 4 месяца. Из них 36% не хотели и сейчас не хотят быть предпринимателями, а 31% либо уже имели бизнес, либо хотели его начать, и сейчас думают так же. 20% до начала спецоперации не хотели иметь свой бизнес, а сейчас хотят. 12% наоборот раньше хотели, а сейчас потеряли желание стать предпринимателями.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 20-27 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.