29 июня 2024, 10:44
Голубые автобусы «Транс-Балта» уехали из Петрозаводска
Перевозчик уходит в Петербург после того, как мэрия проиграла суд
Из Петрозаводска уехали автобусы лазурного цвета. Очевидцы запечатлели этот момент и опубликовали видео в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
- Вот и все, поехали на Питер бусики,
- написал автор кадров.
Напомним, компания «Транс-Балт» должна была 1 июля уйти по решению суда. На линии возвращаются старые перевозчики, которые выиграли процесс. // фото: скриншот видео