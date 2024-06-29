Голубые автобусы «Транс-Балта» уехали из Петрозаводска

Из Петрозаводска уехали автобусы лазурного цвета. Очевидцы запечатлели этот момент и опубликовали видео в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

- Вот и все, поехали на Питер бусики,

- написал автор кадров.

Напомним, компания «Транс-Балт» должна была 1 июля уйти по решению суда. На линии возвращаются старые перевозчики, которые выиграли процесс. // фото: скриншот видео