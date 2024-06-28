Петрозаводчане обеспокоены сбросом воды в Неглинку

Жители микрорайона Перевалка обеспокоены странной ситуацией. Кто-то интенсивно сливает в Неглигнку воду, сообщили они в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор поста и его соседи не знают, что именно находится за забором около дома № 7 по улице Софьи Ковалевской и лесопарка. Однако сброс воды в реку через три шланга идет уже несколько дней.

- Надеюсь, близлежащим домам не придет большой счет за воду, - написал автор публикации. // фото: скриншот видео