Голосуем за комфортную городскую среду в Петрозаводске

В Петрозаводске в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»участвуют 14 объектов. Будет выбрано 7 победителей. Сегодня мы представляем вам два из них.

Кукковский сквер

Он располагается рядом с домом № 3 по улице Генерала Фролова. Сейчас это небольшая зеленая зона без особого благоустройства, где местные жители любят выгуливать собак.

Кукковский сквер

Местные жители предложили проложить в сквере удобные дорожки и высадить новые деревья, а детскую площадку поставить во дворах, рассказывает куратор проекта, исполнительный директор «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев.

Александр Болдырев

– Всего за несколько дней инициативная группа собрала около 300 подписей жителей Кукковки под обращением с призывом изменить планы благоустройства территории, – рассказал он. – Это обращение мы передали в администрацию Петрозаводска, и заместитель главы города Андрей Бекелев заверил нас, что мэрия обязательно учтет мнение жителей, если проект войдет в число победителей.

Проект помогает курировать депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец.

«Теперь самое важное – чтобы проект набрал достаточно голосов. Мы верим в его успех и в ближайшее время встретимся с жителями, чтобы обсудить детали предстоящего благоустройства».

Аллея Алексея Сиверикова

Алексей Хейфец курирует еще один объект, выставленный на голосование, – аллею Алексея Сиверикова на Древлянке, которая расположен между бульваром Интернационалистов и Лесным проспектом.

Аллея Сиверикова

3 мая кураторы проекта встретились с жителями Древлянки, чтобы выяснить, каким бы они хотели видеть обновленный сквер.

Встреча с местными жителями на аллее Сиверекова на Древлянке

– Люди предлагали разные варианты: детская площадка с горкой, песочницей, качелями и так далее, спортивные тренажеры, уличное освещение. Важным было замечание не трогать при благоустройстве неаварийные деревья, – говорит куратор проекта, директор ООО «Рыботорговая сеть» Виталий Марков. – Думаю, в результате у нас получилось прийти к компромиссу, устроившему всех участников встречи: нужно и детское игровое оборудование, и спорт, и фонари. Все предложения жителей обязательно передадим специалистам городской администрации и проконтролируем, чтобы их учли при реализации проекта.

– Если аллея проходит в числе семи выигравших, будем согласовывать с жителями уже конкретный эскизный проект – какие тренажеры, как их поставить, – обещает Алексей Хейфец.

Голосование продлится до 30 мая, в 2022 году власти обещают реализовать семь проектов, набравших наибольшее число голосов. Проголосовать за понравившийся проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно лишь пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или через профиль на госуслугах (это нужно, чтобы один человек не мог проголосовать больше одного раза).

Проголосовать – значит решить, каким станет ваш район и весь наш город завтра.

