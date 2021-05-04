К осени в парке Каменный Бор обещают обустроить пешеходную дорожку

Специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, представители Минстроя Карелии, представители инициативной группы и подрядной организации провели выездное совещание в парке Каменный Бор, сообщает пресс-служба городской администрации.

На общественной территории предусмотрено обустройство пешеходной дорожки. Работы в рамках проекта «Комфортная городская среда» подрядчик должен выполнить к началу осени этого года.

Городская администрация напоминает, что с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе проходит голосование за объекты, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») на 2022 год. Сделать свой выбор в пользу одной из предложенных территорий могут жители города старше 14 лет. // Фото: vk.com