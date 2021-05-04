04 мая 2021, 18:35
Общество

К осени в парке Каменный Бор обещают обустроить пешеходную дорожку

Заинтересованные стороны встретились в рекреационной зоне у Карьера и обсудили план работ

Специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, представители Минстроя Карелии, представители инициативной группы и подрядной организации провели выездное совещание в парке Каменный Бор, сообщает пресс-служба городской администрации.

На общественной территории предусмотрено обустройство пешеходной дорожки. Работы в рамках проекта «Комфортная городская среда» подрядчик должен выполнить к началу осени этого года.

Городская администрация напоминает, что с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе  проходит голосование за объекты, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») на 2022 год. Сделать свой выбор в пользу одной из предложенных территорий могут жители города старше 14 лет. // Фото: vk.com

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Карелия
Петрозаводск
Каменный бор
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