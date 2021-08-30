Голикова назвала дату выплаты пенсионерам 10 тысяч рублей

Более 30 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в четверг, 2 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства Татьяну Голикову.

Как отметила чиновница, еще более 12 миллионов россиян, получающих пенсию на дому, через почту или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

«Важно, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки», - подчеркнула Голикова. Фото pixabay.co/xspline