09 ноября 2020, 15:08
Глава ВОЗ заявил о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации
Тедрос Адханом Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от Covid-19 как глобальное благо, а не частный сырьевой товар
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире ухудшается. Пандемия уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации, отметил специалист, слова которого цитирует РИА Новости.
Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от Covid-19 как «глобальное благо, а не частный сырьевой товар».
Руководитель ВОЗ также пожаловался на то, что пандемия коронавируса мешает организации бороться с другими инфекционными болезнями.
На данный момент в мире зарегистрированы уже более 50 миллионов случаев заражения Covid-19. Число жертв пандемии превысило 1,2 миллиона человек. Фото aikyn.kz