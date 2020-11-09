Глава ВОЗ заявил о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире ухудшается. Пандемия уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации, отметил специалист, слова которого цитирует РИА Новости.

Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от Covid-19 как «глобальное благо, а не частный сырьевой товар».

Руководитель ВОЗ также пожаловался на то, что пандемия коронавируса мешает организации бороться с другими инфекционными болезнями.

На данный момент в мире зарегистрированы уже более 50 миллионов случаев заражения Covid-19. Число жертв пандемии превысило 1,2 миллиона человек. Фото aikyn.kz