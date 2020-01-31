Артур Парфенчиков встретился с банковским сообществом Карелии

В отделении Центрального Банка России состоялось совещание по вопросам расширения доступности финансовых услуг в республике Карелия и перспективных направлений взаимодействия органов исполнительной власти и банковского сектора. В нем приняли участие Глава республики Артур Парфенчиков, министр финансов Карелии Елена Антошина, первый заместитель министра Александр Грищенков и руководители региональных подразделений Сбербанка, Банка ВТБ, Россельхозбанка и Почта Банка

Сбербанк представляла Наталья Малышева, заместитель управляющего Карельским отделением. Она рассказала о сети офисов по обслуживанию физических лиц в Карелии, о спектре услуг, которые могут получить жители сельской местности.

«Из 77 офисов по обслуживанию физических лиц в Карелии в сельских населенных пунктах работает 40 филиалов Сбербанка. Во всех этих филиалах можно оплатить коммунальные услуги, осуществить переводы клиентам Сбербанка и клиентам других банков, заказать банковскую карту, открыть вклад, проконсультироваться у сотрудников по банковским вопросам. Кроме того, в офисах районных центров можно подать заявку на кредит, оформить любой из видов страхования, а также подключиться к сети сотового оператора СберМобайл»

- рассказала Наталья Малышева.

С 2019 года Сбербанк стал развивать проект «Банковские платежные агенты». Проект позволяет жителям небольших и отдаленных населенных пунктов снимать наличные деньги с карты Сбербанка при оплате покупок в магазинах. Сейчас этой услугой уже могут воспользоваться жители населенных пунктов Пудожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пряжинского, Прионежского районов.

«Для того, чтобы снять деньги с карты Сбербанка через кассу, нужно назвать необходимую сумму до совершения покупки в магазине. Минимальная сумма выдачи - 100 рублей, максимальная - 5000 рублей в сутки. Комиссия за операцию не взимается. Для подтверждения оплаты покупки и снятия наличных требуется ввести ПИН - код. После покупателю остается только получить деньги и чек у кассира» - поделилась Наталья Малышева.