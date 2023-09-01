Глава Карелии поздравил с Днем знаний учеников школы №25

В День знаний петрозаводская школа №25 приняла учеников в 71-й раз. В этом году – полностью обновленной.

Благодаря участию в программе модернизации школьных систем образования, инициированной Президентом России, в здании 1952 года постройки проведен капитальный ремонт.

В учреждении отремонтированы фасад, системы водоснабжения, канализации, вентиляции, внутренние электрические сети, приобретено учебное оборудование, обеспечены требования к антитеррористической защищенности.

Объем работ был большой, сложный, но мы все успели,

- рассказала директор учреждения Эльвира Тихонова.

В этом году в школе будут учиться 454 ученика. В первый раз школьный порог переступил 41 первоклассник.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с началом учебного года учеников и педагогов учебного заведения и высоко оценил проведенные ремонтные работы.

Школа №25 одной из первых попала в программу капремонта. В первую очередь, мы планировали обратить внимание именно на исторические учебные заведения. Мы должны сделать всё, чтобы такие школы сохранить, потому что в них есть особая аура,

- отметил руководитель региона.

Глава Карелии сообщил, что модернизация школы №25 продолжится. В планах региональных властей – обустройство во дворе современного спортивного комплекса.

Вместе с первоклассниками и учениками 10-х классов Артур Парфенчиков принял участие в акции по посадке деревьев: на пришкольной территории высажены пять карельских берез.

Школа №14 Петрозаводска - также с историей, в следующем году ей исполнится 60 лет, и тоже участник программы капремонта. К 1 сентября она стала современной, комфортной и уютной.

В этом году в Карелии проводится ремонт 29 школьных зданий. Наша задача - в ближайшие годы капитально отремонтировать более 100 зданий, поэтому республика уже готовится к следующему этапу участия в федеральной программе,

- заявил Глава Карелии.