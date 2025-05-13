Глава Карелии поручил расширить работу сервиса «Наличные на кассе»

13 мая Глава Карелии Артур Парфенчиков провел ежегодное совещание с представителями банковского сообщества республики. На нем обсудили актуальные вопросы сотрудничества регионального Правительства с банковским сектором экономики и подвели итоги работы за прошлый год. Одним из центральных вопросов совещания стала доступность финансовых услуг в небольших населенных пунктах Карелии.

– Сохраняется проблема обеспечения наших жителей полноценными банковскими услугами, от жителей отдаленных населенных пунктов по-прежнему поступает много обращений, связанных с доступом к платежным устройствам в своих населенных пунктах. Альтернативой банкоматам и отделениям банков для жителей небольших населенных пунктов является сервис «Наличные на кассе».

– отметил Артур Парфенчиков.

Сегодня в Карелии действует 180 точек, предоставляющих сервис «Наличные на кассе». Они представлены в каждом районе республики. Четверть из них работает в сельской местности – это супермаркеты, магазины, автозаправочные станции. Сервис позволяет единоразово при покупке снимать со своей банковской карты на кассе до 5 тыс. рублей в сутки, а в месяц до 30 тыс. рублей. Не в каждом населенном пункте установлены банкоматы или есть банковские офисы, поэтому развитие и расширение сервиса в Карелии обеспечит повышение доступности к наличным средствам в небольших населенных пунктах и общего уровня финансовых услуг в республике.

На совещании Артур Парфенчиков поручил Минпромторгу совместно с Минэкономразвития точечно проработать такую инициативу с предпринимателями на местах, определить условия, при которых бизнес будет готов предоставить сервис гражданам. Министерству финансов Глава Карелии поручил до конца первого полугодия подготовить проект закона, предусматривающий внедрение патентной системы налогообложения по данному виду деятельности в республике, и при определении стоимости патента учесть ее высокую социальную значимость.

Глава Карелии призвал банковское сообщество поспособствовать внедрению системы на территории республики и сделать финансовые услуги для жителей небольших населенных пунктов доступнее, а также продолжить сотрудничество с Правительством и по другим направлениям деятельности.

Отметим, что сфера взаимодействия Правительства Карелии и банковского сектора достаточно обширна. В него входят вопросы кредитования значимых республиканских проектов, поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения доступности банковских услуг для каждого жителя республики, а также кредитования республиканского и местных бюджетов.

За прошлый год в регионе банки предоставили населению более двух миллионов кредитов на сумму 102,1 млрд рублей. От граждан привлекли рекордный объем средств – более 170 млрд рублей. Это на 18 % выше уровня 2023 года.

В дополнение к вкладам с 2024 года граждане получили возможность пользоваться программой долгосрочных сбережений. По итогам 2024 года Карелия продемонстрировала один из самых высоких показателей по привлечению граждан к участию в программе и заняла второе место среди субъектов Российской Федерации. Заключено более 20 тысяч договоров, или 3,9 % от общего числа жителей республики. Объем взносов составил 693,2 млн рублей.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия