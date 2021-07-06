ГИБДД устроит массовую проверку водителей в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей. О рейде предупредили в Госавтоинспекции города.

За полгода в столице Карелии произошло четыре аварии с участием нетрезвых водителей, пять человек получили травмы. Также были отстранены от управления 350 водителей в состоянии опьянения.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное нарущение предусмотрена уголовная ответственность. (фото Госавтоинспекция города)