ГИБДД Карелии опубликовала сводку дорожных происшествий минувшего дня

Пресс-служба ГИБДД Карелии распространила своду дорожно-транспортных происшествий за 3 июля. Катина жутковатая.

Сортавала, п. Рускеала

В 22:50 неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход травмирован, потребовалась госпитализация. Мотоциклист с места ДТП скрылся. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Муезерский район, 130 км федеральной дороги «Кола»

Около 17:00 29-летний водитель грузового автомобиля «Скания» допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 41-летнего водителя. В результате столкновения автомобили совершили съезд в кювет, с последующим возгоранием.

В результате ДТП погибли водитель грузовика и 48-летний пассажир автомобиля «ГАЗ». Травмирован водитель автомобиля «ГАЗ». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Питкярантский район, 125 км автомобильной дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта

В 15:15 48-летний водитель автомобиля «Лада» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Хендай» под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП травмирован 19-летний пассажир «Лады». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Пряжинский район, 69 км автодороги Петрозаводск-Суоярви

В 13:00 водитель автомобиля «ВАЗ 21102» допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси». В результате столкновения водитель «Митсубиси» совершил съезд с дороги, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП травмирован водитель «Митсубиси». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Пряжинский район, 5 км автодороги Савино-Сыссойла

В 20:10 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген» при повороте направо допустил столкновение с мотоциклом «Юпитер». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Кондопожский район, 490 км федеральной автодороги «Кола»

Водитель автомобиля «Киа» допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП водитель травмирован, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. // Фото: ГИБДД Карелии