В Кондопоге оперативники быстро раскрыли кражу телефона

В дежурную часть ОМВД России по Кондопожскому району обратился 37-летний горожанин и сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 7 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в тот день находился в гостях и распивал спиртное. Затем он отправился домой, но заснул в подъезде. Когда проснулся, обнаружил, что из кармана пропал гаджет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 37-летний кондопожанин. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон подарил родственнику, в настоящее время телефон изъят полицейскими.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается, фигурант находится под подпиской о невыезде. // Фото: nammakannada.net