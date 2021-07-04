На Шуйском шоссе сгорел автомобиль

Вчера около восьми вечера в Прионежском районе, на 7 километре Шуйского шоссе произошло возгорание в автомобиле. Суя по опубликованым МЧС Карелии кадрам, это – «Газель» с кунгом. О причине возгорания не сообщается.

К тушению автомобиля привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и г. Петрозаводска (7 чел., 2 ед. техники).

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Автомобиль выведен из строя и едва ли подлежит восстановлению. // Фото: МЧС Карелии