17 марта 2020, 21:34
Общество

ГИБДД и налоговая будут ловить нелегальных перевозчиков

В Госавтоинспекции предупредили о проведении 18 марта профилактического мероприятия по контролю за правилами перевозки пассажиров

Профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик» пройдет 18 марта, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Рейд проведут сотрудники дорожной полиции и налоговой службы по Петрозаводску.

«Основной задачей мероприятия является контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров, пресечение фактов незаконной перевозки пассажиров транспортными средствами»,

- сообщили в ведомстве.

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Метки: 
транспорт
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нелегальный перевозчик
Госавтоинспекция Петрозаводска