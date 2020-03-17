17 марта 2020, 21:34
ГИБДД и налоговая будут ловить нелегальных перевозчиков
В Госавтоинспекции предупредили о проведении 18 марта профилактического мероприятия по контролю за правилами перевозки пассажиров
Профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик» пройдет 18 марта, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Рейд проведут сотрудники дорожной полиции и налоговой службы по Петрозаводску.
«Основной задачей мероприятия является контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров, пресечение фактов незаконной перевозки пассажиров транспортными средствами»,
- сообщили в ведомстве.