Гарик Харламов оказался с высокой температурой под капельницей

40-летний российский юморист Гарик Харламов опубликовал фотографию своей руки под капельницей. У резидента Comedy Club поднялась температура.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут», - написал бывший кэвэнщик в своем инстаграме.

Харламов пожелал подписчикам не болеть. Те в свою очередь пожелали ему выздоровления. Ранее он писал, что заболел в новогодние праздники и чувствовал себя разбитым. 11 января юморист опубликовал снимок без капельницы, поблагодарил всех за поддержку и пошутил, что «рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное». (фото topspb.tv)