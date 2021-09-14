Гаражи вспыхнули ранним утром в Карелии

Сегодня утром в Олонце вспыхнул пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сообщение о возгорании в гаражах, расположенных около двухэтажного восьмиквартирного дома на улице Коммунальной, поступило на пульт спасателей в 5:10 утра. На ликвидацию пожара были брошены две единицы техники из Олонца и одна пожарная машина из поселка Ильинский. Всего в тушении огня участвовали десять человек.

Опубликованы снимки с места происшествия. На них видно, что два гаража сгорели практически дотла. Фото источника