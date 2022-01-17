Фура на скользкой карельской трассе улетела в кювет

ДТП с фурой случилось днем 17 января в районе отворотки на станцию Сумеречи в Сегежском районе. Снимки с места аварии опубликовали очевидцы в группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» ВКонтакте.

Автор фотографий написал, что дорога очень скользкая, поэтому фура и улетела в кювет. Как видно из фото, она частично перегородила трассу.