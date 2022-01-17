17 января 2022, 20:20
Происшествия

Фура на скользкой карельской трассе улетела в кювет

В Сегежском районе 17 января произошла авария из-за гололеда

ДТП с фурой случилось днем 17 января в районе отворотки на станцию Сумеречи в Сегежском районе. Снимки с места аварии опубликовали очевидцы в группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» ВКонтакте.

Автор фотографий написал, что дорога очень скользкая, поэтому фура и улетела в кювет. Как видно из фото, она частично перегородила трассу.

- От Сегежи до Уросозеро гололед!!! – сказано в сообщении. - В районе отворотки на Сумеречи достают фуру, организовано реверсивное движение. Будьте осторожны! // Фото: источник

 

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Метки: 
новости Карелии
Сегежский район
ДТП