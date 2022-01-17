17 января 2022, 18:12
Два легковых автомобиля столкнулись в Петрозаводске
На Лососинском шоссе произошла авария с участием легковушек
В понедельник, 17 января, в Петрозаводске произошла очередная авария. Два легковых автомобиля столкнулись друг с другом на Лососинском шоссе, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Инцидент произошел в 14:08 в районе пересечения шоссе с Березовой аллеей.
Обе машины двигались по Лососинскому шоссе со стороны «Древлянского кольца». Один находился в правой полосе движения, второй ехал по левой. В момент перестроения и случилась авария.
От попутного касательного столкновения одна из машин выехала на разделительную полосу и врезалась в снежный бруствер.
Оба автомобиля получили механические повреждения. Момент аварии запечатлели камеры компании «Ситилинк». Фото, видено: источник