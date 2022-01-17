Два легковых автомобиля столкнулись в Петрозаводске

В понедельник, 17 января, в Петрозаводске произошла очередная авария. Два легковых автомобиля столкнулись друг с другом на Лососинском шоссе, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел в 14:08 в районе пересечения шоссе с Березовой аллеей.

Обе машины двигались по Лососинскому шоссе со стороны «Древлянского кольца». Один находился в правой полосе движения, второй ехал по левой. В момент перестроения и случилась авария.

От попутного касательного столкновения одна из машин выехала на разделительную полосу и врезалась в снежный бруствер.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Момент аварии запечатлели камеры компании «Ситилинк». Фото, видено: источник